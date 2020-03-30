Денис Шмыгаль пояснил, что данная мера не коснется чиновников, которые активно участвуют в работе по противодействию эпидемии коронавируса или имеют отношение к сферам национальной безопасности и обороны.
«На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время топ-чиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса"», — подчеркивает глава Кабмина на своем Telegram-канале.
При этом он указал, что правительство намерено до конца 2020 года на 30% урезать оклад и премии глав и членов наблюдательных советов на государственных предприятиях и в госкомпаниях.
«Итак, начнем просмотр госбюджета с себя», — резюмировал премьер-министр Украины.
Ранее Денис Шмыгаль заявил, что работа над пересмотром государственного бюджета завершена. По словам премьера, утверждены такие важные позиции, как дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, финансовая поддержка пенсионеров, а также выплата пособий украинцам, потерявшим работу во время карантина.