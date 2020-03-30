Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца текущего года для госслужащих, которые получают оплату в размере более 10 минимальных зарплат, произойдет существенное сокращение оклада. Об этом 30 марта глава Кабмина сообщил на своем Telegram-канале

Денис Шмыгаль пояснил, что данная мера не коснется чиновников, которые активно участвуют в работе по противодействию эпидемии коронавируса или имеют отношение к сферам национальной безопасности и обороны.

«На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время топ-чиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса"», — подчеркивает глава Кабмина на своем Telegram-канале.

Кабмин Украины внес в Раду законопроект об изменениях в госбюджет-2020 с дефицитом в 6% ВВП © Андрей Лубенский

«Итак, начнем просмотр госбюджета с себя», — резюмировал премьер-министр Украины.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что работа над пересмотром государственного бюджета завершена. По словам премьера, утверждены такие важные позиции, как дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, финансовая поддержка пенсионеров, а также выплата пособий украинцам, потерявшим работу во время карантина.