Кабмин Украины решил помочь Донбассу бороться с коронавирусом. Но чужими руками
Кабмин Украины решил помочь Донбассу бороться с коронавирусом. Но чужими руками
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
«Резников не располагает никакими достоверными данными о ситуации в республиках и не нуждается в этом. Чтобы врать и манипулировать, нет необходимости знать правду. К сожалению, и этот киевский чиновник присоединился к списку распространяющих потоки вранья и манипуляций», — заявил Мирошник.

По его словам, Киев не в состоянии «ни обеспечить самостоятельно, ни выпросить у международных гуманитарных организаций» средства защиты и дезинфекцию даже для тех, кто живет на подконтрольной ему территории.

«Кроме снарядов, мин и патронов, летящих в сторону Донбасса, другого вида "любви" для жителей ЛНР и ДНР у киевской власти не предусмотрено», — добавил Мирошник.

Ранее Резников заявил, что Киев якобы будет просить международные организации отправить на неподконтрольные ему территории Донбасса гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.

 