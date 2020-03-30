Представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник обвинил вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Украины Алексея Резникова в манипуляциях на тему ситуации с коронавирусом в республиках Донбасса. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости

Кабмин Украины решил помочь Донбассу бороться с коронавирусом. Но чужими руками © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк заявил Мирошник.

По его словам, Киев не в состоянии «ни обеспечить самостоятельно, ни выпросить у международных гуманитарных организаций» средства защиты и дезинфекцию даже для тех, кто живет на подконтрольной ему территории.

«Кроме снарядов, мин и патронов, летящих в сторону Донбасса, другого вида "любви" для жителей ЛНР и ДНР у киевской власти не предусмотрено», — добавил Мирошник.

Ранее Резников заявил, что Киев якобы будет просить международные организации отправить на неподконтрольные ему территории Донбасса гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.