«Резников не располагает никакими достоверными данными о ситуации в республиках и не нуждается в этом. Чтобы врать и манипулировать, нет необходимости знать правду. К сожалению, и этот киевский чиновник присоединился к списку распространяющих потоки вранья и манипуляций», — заявил Мирошник.
По его словам, Киев не в состоянии «ни обеспечить самостоятельно, ни выпросить у международных гуманитарных организаций» средства защиты и дезинфекцию даже для тех, кто живет на подконтрольной ему территории.
«Кроме снарядов, мин и патронов, летящих в сторону Донбасса, другого вида "любви" для жителей ЛНР и ДНР у киевской власти не предусмотрено», — добавил Мирошник.
Ранее Резников заявил, что Киев якобы будет просить международные организации отправить на неподконтрольные ему территории Донбасса гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.