Кабинет министров утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год. Соответствующий законопроект зарегистрировали на сайте парламента поздно вечером 29 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк законопроекта пока не обнародовали.

Как сообщил в своем Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, правительство в этом проекте предлагает сократить бюджетные доходы на 100 миллиардов гривен (почти 300 млрд рублей), увеличить расходы на такую же сумму и, соответственно, увеличить дефицит на 200 миллиардов гривен (около 577 млрд рублей), или до 6% ВВП.

«Основной посыл изменений бюджета — создание стабилизационного фонда, который должен помочь правительству в борьбе с эпидемией коронавируса. Стабилизационный фонд должен быть в размере 99 млрд грн (почти 286 млрд рублей), и им, по задумке, правительству можно будет пользоваться во время карантина и еще один месяц после него», — написал депутат. Бюджетные страсти. Премьер-министр Украины решил избавиться от граждан © Facebook Денис Шмыгаль

Также Гончаренко сообщил, что в проекте сокращаются поступления от приватизации до 0,5 млрд гривен (1,44 млрд рублей) — в сравнении с запланированными ранее 12 млрд гривен (почти 35 млрд рублей).

Помимо этого, финансирование дефицита Пенсионного фонда из госбюджета предлагается увеличить на более чем 19 миллиардов — до 192 млрд гривен (554 млрд рублей). При этом расходы Министерства здравоохранения хотят увеличить всего на 472 миллиона гривен (1 млрд 362 млн рублей).

По мнению ряда экспертов и политиков Украины, принимаемый бюджет носит явный антинародный характер.