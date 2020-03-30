Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Киев намерен обратиться к международным организациям с просьбой отправить в ЛДНР гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Об этом 30 марта сообщил сайт "РБК-Украина"

По словам украинского вице-премьера, Украина будет просить организовать такие гуманитарные конвои силами Международного комитета Красного Креста под эгидой гуманитарной миссии ООН. Следует заметить, что в настоящее время всякое сообщение между Украиной и ЛДНР заблокировано.

«Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача — обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью — всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории», — приводит слова Алексея Резникова издание.

Украинский чиновник подчеркнул, что государство Украина якобы не хочет оставлять своих граждан на неподконтрольных территориях Донбасса и будет и далее о них заботиться. Ходаковский сказал, что Донбасс будет делать с военными, если они заболеют коронавирусом © из личного архива А.Ходаковского

Ранее в ООН подтвердили, что собираются выделить $30 млн на борьбу с коронавирусом в Донбассе.

При этом реальные действия украинской власти идут вразрез с громкими заявлениями о поддержке Донбасса. Так, 26 марта сообщалось, что Васильевская насосная станция, обеспечивающая водой почти два миллиона жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, может остановить работу из-за отсутствия гарантий безопасности при ротации рабочих смен предприятия.