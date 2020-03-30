Сотрудники факультета ветеринарии Льежского университета зафиксировали случай заражения кошки коронавирусом от своего хозяина в Бельгии. Об этом 29 марта сообщает DW со ссылкой на Федеральное агентство по безопасности продовольственной сети (AFSCA)

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк отметили, что кошка страдала от временных затруднений с дыханием и проблем с работой пищеварительного тракта.

По словам вирусолога Эмманюэля Андре, подобное, по всей видимости, может происходить после тесного контакта между животными и зараженными людьми.

При этом, по его словам, нет оснований считать, что животные могут быть переносчиками, которые способствуют развитию эпидемии.

Специалисты AFSCA также указывают, что вероятность передачи вируса от домашних животных человеку в сравнении с передачей через прямой контакт между людьми незначительна.

В качестве меры предосторожности AFSCA рекомендовало соблюдать стандартные правила гигиены при общении с домашними животными: избегать тесного контакта, мыть руки, не позволять животным лизать лицо.