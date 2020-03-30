«Мы продлим наши руководящие принципы до 30 апреля, чтобы замедлить распространение. Во вторник мы завершим работу над этими планами и предоставим резюме наших выводов, подтверждающих данные и стратегию американскому народу», — заявил Трамп.
По его словам, согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса в США наступит через две недели. При этом он выразил надежду, что к 1 июня ситуация в стране начнет улучшаться.
Трамп призвал всех американцев не собираться в количестве более десяти человек, а пожилым людям рекомендовал не выходить из дома.
LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/io9HpU9q2o— The White House (@WhiteHouse) March 29, 2020
При этом в последние недели президент США не раз говорил, что надеется в скором времени снять ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Еще несколько дней назад он называл возможной датой отмены ограничений 12 апреля.