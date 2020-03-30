Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о новых жестких мерах борьбы с коронавирусом, так как в стране выявили уже больше 143 тысяч зараженных. Трансляция пресс-конференции велась 30 марта в Twitter Белого дома

Американист Дробницкий рассказал, как Россия опередила США по профилактике коронавируса © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса в США наступит через две недели. При этом он выразил надежду, что к 1 июня ситуация в стране начнет улучшаться.

Трамп призвал всех американцев не собираться в количестве более десяти человек, а пожилым людям рекомендовал не выходить из дома.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/io9HpU9q2o — The White House (@WhiteHouse) March 29, 2020

При этом в последние недели президент США не раз говорил, что надеется в скором времени снять ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Еще несколько дней назад он называл возможной датой отмены ограничений 12 апреля.