Американист Дробницкий рассказал, как Россия опередила США по профилактике коронавируса
Американист Дробницкий рассказал, как Россия опередила США по профилактике коронавируса
© РИА Новости, Нина Зотина
«Мы продлим наши руководящие принципы до 30 апреля, чтобы замедлить распространение. Во вторник мы завершим работу над этими планами и предоставим резюме наших выводов, подтверждающих данные и стратегию американскому народу», — заявил Трамп.

По его словам, согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса в США наступит через две недели. При этом он выразил надежду, что к 1 июня ситуация в стране начнет улучшаться.

Трамп призвал всех американцев не собираться в количестве более десяти человек, а пожилым людям рекомендовал не выходить из дома.

При этом в последние недели президент США не раз говорил, что надеется в скором времени снять ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Еще несколько дней назад он называл возможной датой отмены ограничений 12 апреля.