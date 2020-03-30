Вместо Игоря Уманского, проработавшего министром финансов меньше месяца, Верховная Рада собирается утвердить кандидатуру Сергея Марченко

Министры финансов и здравоохранения Украины подали в отставку в разгар пандемии © Андрей Лубенский

Тогда Марченко занимал пост замруководителя Минфина. Его ведомство предложило с начала 2017 года разделить стипендии на социальные и академические, которые получали бы не все студенты-бюджетники, а только лучшие из них.

После инцидента с тортом Марченко заявил, что Минфин не хотел отобрать стипендии у бедных учащихся вузов, а только поставить перед министерством образования «вопрос о неэффективности использования денег».