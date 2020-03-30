В 2016 году в отместку за идею отмены стипендий студенты бросили в него тортом на пресс-конференции.
Тогда Марченко занимал пост замруководителя Минфина. Его ведомство предложило с начала 2017 года разделить стипендии на социальные и академические, которые получали бы не все студенты-бюджетники, а только лучшие из них.
После инцидента с тортом Марченко заявил, что Минфин не хотел отобрать стипендии у бедных учащихся вузов, а только поставить перед министерством образования «вопрос о неэффективности использования денег».