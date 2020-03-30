Украине грозит дефолт из-за коронавируса. Об этом 29 марта заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении на своей странице в Facebook

Фесенко: Стихийный дефолт может стать экономической и социальной катастрофой © wikipedia.org

«Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов (о земельной реформе и банках — ред.). После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта», — предупредил он.

Президент также призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без особой необходимости.

Ранее Зеленский сообщил, что первый транш Международного валютного фонда в $2 млрд Киев может получить в течение месяца, если выполнит его условия. Кредит Украине предоставят, если будут приняты законы о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и о земельной реформе. Последняя предполагает отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель.