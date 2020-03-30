В разгар пандемии женщина вернулась из Италии, однако не стала самоизолироваться. Она принимала активное участие в общественных мероприятиях, ходила на митинги.
В результате коронавирусом заразились ее дети и внуки, глава села, 14 ее односельчан также находятся в больнице.
«Я слышу, что вы хотите сжечь мой дом, физически расправиться с моими детьми, моими внуками. Я сегодня приехала, я вылечилась (от COVID-19. — ред.), вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится. Я прошу у вас прощения», — сказала она, встав на колени.
По словам сельчанки, она с семьей не может никуда выйти и «сидит на сумках» с документами. Женщина добавила, что у них заканчиваются продукты, они «доедают последние макароны».
При этом она пообещала никогда больше не ездить в Италию.
На Украине зафиксировано 475 случаев инфицирования коронавирусом, десять из которых оказались летальными.