Жительница села Коленковцы в Черновицкой области Украины попросила у односельчан прощения за распространение среди них коронавируса. Соответствующее видеообращение опубликовали 29 марта на YouTube-канале «FT_UA»

В Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев коронавируса © РИА Новости, Нина Алексеева | Перейти в фотобанк

В результате коронавирусом заразились ее дети и внуки, глава села, 14 ее односельчан также находятся в больнице.

«Я слышу, что вы хотите сжечь мой дом, физически расправиться с моими детьми, моими внуками. Я сегодня приехала, я вылечилась (от COVID-19. — ред.), вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится. Я прошу у вас прощения», — сказала она, встав на колени.

По словам сельчанки, она с семьей не может никуда выйти и «сидит на сумках» с документами. Женщина добавила, что у них заканчиваются продукты, они «доедают последние макароны».

При этом она пообещала никогда больше не ездить в Италию.

На Украине зафиксировано 475 случаев инфицирования коронавирусом, десять из которых оказались летальными.