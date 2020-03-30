Количество инфицированных коронавирусом на Украине за последние сутки увеличилось на 57 человек. Всего в стране насчитывается 475 заболевших. Об этом вечером 30 марта сообщили в Минздраве страны

В Винницкой области коронавирус диагностировали у ребенка - он в тяжелом состоянии © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Киев лидирует по числу заболевших людей на Украине, там уже 82 заразившихся. За последние сутки от болезни слегли еще 8 человек, среди которых трое мужчин от 33 до 40, четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет и 11-летняя девочка.

Много инфицированных также в Черновицкой области (59 заболевших, 1 летальный случай), в Тернопольской области (57 инфицированных, 1 летальный случай), в Черкасской области (46 человек), в Киевской области (45 человек), в Ивано-Франковской области (41 инфицированный, 3 летальных случая), в Винницкой области (22 человека), в Запорожской области (11 заболевших).

Николаевская область — единственная в стране, где нет официально подтвержденных случаев COVID-19.