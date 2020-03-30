По словам правительства, эти меры должны предотвратить распространение коронавируса.
Продолжат пропускать через госграницу водителей грузовых автомобилей международного сообщения, экипажи судов, поездные и локомотивные бригады и персонал, определённый международными соглашениями в сфере железнодорожного транспорта.
Исключения сделаны для россиян, выезжающих в связи со смертью близкого родственника, и иностранцев, получивших визы в связи со смертью близкого родственника.
Не касается запрет и россиян, постоянно проживающих в Калининградской области и следующих транзитным поездом на основную часть России или обратно, а также граждан России, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии российского паспорта.
Смогут в числе исключений пересекать российскую границу и граждане стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, которые прилетели в РФ и теперь едут на родину.