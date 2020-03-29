Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил временно урезать зарплаты чиновников, которые зарабатывают более 47 тыс. гривен (более 130 тыс. рублей). Исключением станут лишь те, кто задействован в борьбе с коронавирусом или занимается вопросами нацбезопасности и обороны. Об этом в воскресенье, 29 марта, он сообщил в своем Telegram-канале

«Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение — работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны. Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний», — написал Шмыгаль.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, на Украине официально зарегистрировано 418 случаев заражения коронавирусом, девять человек погибли, пять — выздоровели.