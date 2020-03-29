«Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение — работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны. Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний», — написал Шмыгаль.
Ранее премьер-министр заявлял, что Кабмин завершил работу по пересмотру бюджета. В нем утверждены такие важные позиции, как дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, финансовая поддержка пенсионеров, а также пособия украинцам, которые потеряли работу во время карантина.
Согласно последним данным, на Украине официально зарегистрировано 418 случаев заражения коронавирусом, девять человек погибли, пять — выздоровели.