Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что работа над пересмотром государственного бюджета завершена. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил Telegram-канал Украина.ру

Дыра в бюджете, земля в обмен на деньги МВФ, урезание зарплат. Главное в экономике Украины с 20 по 26 марта © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк словам Шмыгаля, в нем утверждены такие важные позиции, как дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, финансовая поддержка пенсионеров, а также пособия украинцам, которые потеряли работу во время карантина.

Кроме того, в бюджете будет учтена поддержка отечественного бизнеса.

Ранее Кабинет министров предложил Верховной Раде секвестр государственного бюджета: уменьшить доходы на 116,9 млрд гривен, или 10,7% — до 979,7 млрд гривен (2,7 трлн рублей), а также увеличить расходы на 86,3 млрд гривен, или 7,3% — до 1270,3 млрд гривен (3,5 трлн рублей).

Предварительно дефицит госбюджета в текущем году увеличится почти в 4 раза, или на 202 млрд гривен (560 млрд руб.) — по приблизительным оценкам, это почти 8% ВВП. В действующей версии госбюджета дефицит составлял чуть больше 2%.