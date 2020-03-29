Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун выступила в защиту бывшего главы одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко, убившего человека в 2018 году. Об этом вечером субботы, 28 марта, она написала на своей странице в Facebook

В мае 2018 года Стерненко в ходе конфликта в Одессе нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Одесской области Ивану Кузнецову, который скончался на месте. Также два ранения получил еще один человек — Александр Исайкул. При этом Стерненко и его девушка записывали происходящее на мобильный телефон.

Новый генпрокурор Украины Ирина Венедиктова во время недавнего выступления в Верховной Раде пообещала «двигать» дело Стерненко.

Супрун же считает экс-главу «Правого сектора»* борцом за справедливость.

«Сергей Стерненко для меня является примером того поколения украинцев, которое сможет все расставить на свои места. Эти люди родились и выросли уже в независимой Украине. У них, как ни у кого другого, есть большой запрос на справедливость, безопасность и реальную эффективность государства. И очень важно не дать запугать их, забить их способность говорить правду, сделать их циниками», — написала она.

Неприкосновенные. Как Стерненко и радикалы убивают рейтинг Зеленского © Facebook, Георгий Бариленко | Перейти в фотобанк

«На днях состоялась встреча в Офисе Генерального прокурора, где Ирина Венедиктова и Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудили как эффективно продвигать свою политическую агенду во время пандемии коронавирус. Среди упомянутого на сайте прокуратуры в одной категории с делом об убийстве Павла Шеремета (которое шито белыми нитками) фигурировало дело, сфабрикованное в защиту человека, который пытался убить Сергея. При этом никакого упоминания нападений на самого Сергея», — добавила экс-глава Минздрава.

Она подчеркнула, что Стерненко для нее — «образ украинца, который не дает себя убить и уверенно говорит правду».

*Деятельность организации запрещена в РФ