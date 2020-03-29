В Черкасской области у шестимесячного младенца обнаружили коронавирус. Ребенка доставили в больницу. Об этом в воскресенье, 29 марта, на своей странице в Facebook сообщил глава Умани Александр Цебрий

«По состоянию на 9 часов утра 29 марта на стационаре КНП «Уманская городская больница» находятся: 6 больных (из них один 6-ти месячный ребенок) с подтвержденным диагнозом COVID-19; 1 человек с подозрением на заболевание. Образцы отобраны и отправлены на исследование в вирусологическую лабораторию центра; 3 лица после получения отрицательного️ результата выписаны под наблюдение. Новых подозрений не поступало», — написал Цебрий.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ранее в США сообщили о первом в мире случае гибели младенца от COVID-19. Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому не исполнилось и года. Отмечается, что по статистике 85% смертей в штате Иллинойс приходится на пожилое население.