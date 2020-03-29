«По состоянию на 9 часов утра 29 марта на стационаре КНП «Уманская городская больница» находятся: 6 больных (из них один 6-ти месячный ребенок) с подтвержденным диагнозом COVID-19; 1 человек с подозрением на заболевание. Образцы отобраны и отправлены на исследование в вирусологическую лабораторию центра; 3 лица после получения отрицательного️ результата выписаны под наблюдение. Новых подозрений не поступало», — написал Цебрий.
По его словам, в настоящее время под наблюдением врачей в Умани находятся 130 человек, двое из них — работники скорой помощи.
Ранее в США сообщили о первом в мире случае гибели младенца от COVID-19. Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому не исполнилось и года. Отмечается, что по статистике 85% смертей в штате Иллинойс приходится на пожилое население.