В Верховной Раде на время карантина предложили отказаться от услуг иностранцев-членов наблюдательных советов украинских государственных компаний и временно передать их функции Кабинету министров. Об этом заявил нардеп от «Слуги народа» Александр Скичко, передает издание «Багнет» в воскресенье, 29 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк словам, каждый такой наблюдательный совет обходится Украине в 3 миллиона гривен ежемесячно — это суммы гонораров, которые будут продолжать выплачиваться им даже во время карантина.

«На период карантина иностранцы-члены наблюдательных советов украинских компаний должны отказаться от гонораров в пользу народа Украины», — заявил Скичко.

Управление государственными акционерными обществами, по его мнению, должен взять на себя Кабмин.

«Сейчас такой период, когда правительство больше владеет ситуацией, видит реальную картину и должно координировать работу всех служб, обеспечивающих жизнедеятельность страны. А когда вернемся к привычной жизни — тогда поговорим о зарплате. Но сейчас нужно с пониманием отнестись к ситуации, в которой оказалась Украина», — добавил депутат.

Иностранцы в наблюдательных советах украинских компаний появились при президенте Петре Порошенко как мера для пресечения коррупции. Об отказе от их услуг не единожды высказывался олигарх Игорь Коломойский. Также на это намекал президент Украины Владимир Зеленский.

Из-за пандемии коронавируса Украина полностью закрыла свои границы в 00:00 28 марта. В стране действует режим ЧС, запрещены массовые мероприятия, ограничено движение общественного транспорта. Общенациональный карантин продлится до 24 апреля.