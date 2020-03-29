По состоянию на воскресенье, 29 марта, на Украине коронавирусом заразились 418 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровел (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев», — говорится в сообщении.

Ранее украинское правительство приняло решение ввести карантин из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. По всей стране закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия, не работает метро. Ограничения будут действовать до 24 апреля.