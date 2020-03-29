По данным на 29 марта в Австралии зафиксированы 3 935 случаев заражения коронавирусом, 16 пациентов скончались, 244 выздоровели.
По словам министра здравоохранения Австралии Грега Ханта, на прошлой неделе темп прироста заболевших составлял 25-30%, в то время как за прошедшие сутки показатель уменьшился на 13-15%.
Это, по мнению Ханта — ранний положительный знак, однако стране предстоит еще много работы по обеспечению изоляции граждан и соблюдению социальной дистанции.
Ранее Австралия ввела режим ЧС в связи с распространением коронавирусной инфекции. В стране закрыты торгово-развлекательные центры, спортзалы, музей, кинотеатры и предприятия общественного питания. Также запрещен выезд за границу. Жителей призывают не выходить из дома и держать социальную дистанцию.