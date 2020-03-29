Австралия стала второй страной после Китая, заявившей о снижении темпов роста числа зараженных коронавирусом. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщает издание «Аргументы и Факты»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По словам министра здравоохранения Австралии Грега Ханта, на прошлой неделе темп прироста заболевших составлял 25-30%, в то время как за прошедшие сутки показатель уменьшился на 13-15%.

Это, по мнению Ханта — ранний положительный знак, однако стране предстоит еще много работы по обеспечению изоляции граждан и соблюдению социальной дистанции.

Ранее Австралия ввела режим ЧС в связи с распространением коронавирусной инфекции. В стране закрыты торгово-развлекательные центры, спортзалы, музей, кинотеатры и предприятия общественного питания. Также запрещен выезд за границу. Жителей призывают не выходить из дома и держать социальную дистанцию.