У депутата Запорожского областного совета Геннадия Фукса обнаружили коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook вечером субботы, 28 марта

«Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание на коронавирус COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице», — написал депутат.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Большое спасибо врачам, оказывающим мне и другим пациентам постоянную помощь, а также всем родным, друзьям и знакомым, которые выражают мне свою поддержку. Сохраняйте спокойствие, любите родных, мойте руки с мылом», — добавил депутат.

Фукс стал седьмым зараженным коронавирусом в Запорожье и 11-м в области.

Согласно последним данным, на Украине подтверждены 356 случаев COVID-19, девять пациентов погибли, пятерым удалось выздороветь.