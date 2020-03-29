Ранее сообщалось, что специальный поезд N 906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Киева в Москву. В 19:35 субботы, 28 марта, он отправился в обратном направлении с гражданами Украины, пожелавшими вернуться на родину.
Состав прибыл на заранее перекрытую девятую платформу столичного вокзала. Рядом дежурила полиция и карета скорой помощи. По прибытию в вагоны начали заходить пограничники и медики в масках и защитных костюмах.
По словам встречающих, за состоянием пассажиров следили на протяжении поездки, каждому из них измеряли температуру.
В России по состоянию на 29 марта зафиксировано 1264 случая заболевания, 5 случаев смерти и 49 случаев выздоровления. На Украине лабораторно подтвержденных 356 случаев COVID-19, из них девять смертельных, а 5 пациентов выздоровели.