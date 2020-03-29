По его словам, карабахской проблеме в том виде, в котором она существует, порядка 30 лет, а пандемия коронавируса развивается слишком короткий срок.
«У Армении нет дипломатических взаимоотношений с Азербайджаном. Армянские и азербайджанские лидеры и министры иностранных дел время от времени встречаются в рамках так называемой Минской группы ОБСЕ, которая занимается попытками регулирования конфликта. Другого типа взаимоотношений между двумя странами практически нет, границы закрыты и между Нагорно-карабахской республикой и Азербайджаном тоже. Передвижения людей нет и отношения довольно напряженные», — рассказал Александр Искандарян.
В 1991-1994 годах конфронтация вокруг статуса Нагорного Карабаха, который Азербайджан считает своей территорией, привела к масштабному вооруженному конфликту между армянами и азербайджанцами.
Обстрелы, сопровождаемые человеческими жертвами, продолжаются в этом регионе Кавказа до сих пор, несмотря на усилия по мирному урегулированию.