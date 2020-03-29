Коронавирус в Среднюю Азию привезли не многочисленные гастарбайтеры, которые ездят на заработки в Россию и другие страны, а довольно состоятельные люди, которые могут позволить себе полеты в дальнее зарубежье. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: После коронавируса политические режимы Средней Азии получат бОльшую легитимность © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Но оказалось, что к нам короновирус пришел, и пришел он не пешком, ни автомобильным или железнодорожным транспортом, а благодаря авиации», — указал Полетаев.

В результате, по его словам, первой запретной мерой стала приостановка полетов в ряд стран (хотя ранее были ограничения в отношении Китая, а затем Ирана), а авиация и вовсе существует в полузакрытом режиме, когда очень мало рейсов, осуществляемых лишь в случае необходимости.

Ограничительные меры были достаточно жесткими, причем в Центральной Азии это не согласовывали друг с другом: первым начал закрываться Казахстан, потом Узбекистан, потом Кыргызстан в соответствии с тем, где этот вирус обнаружили раньше, заключил политолог.