Эксперт отметил, что в Средней Азии, которая находится вдалеке от морей и пересечений важных торговых маршрутов, и с интересом наблюдали за происходящим со стороны, и до последнего не верили, что им может угрожать коронавирус.
«Но оказалось, что к нам короновирус пришел, и пришел он не пешком, ни автомобильным или железнодорожным транспортом, а благодаря авиации», — указал Полетаев.
В результате, по его словам, первой запретной мерой стала приостановка полетов в ряд стран (хотя ранее были ограничения в отношении Китая, а затем Ирана), а авиация и вовсе существует в полузакрытом режиме, когда очень мало рейсов, осуществляемых лишь в случае необходимости.
Ограничительные меры были достаточно жесткими, причем в Центральной Азии это не согласовывали друг с другом: первым начал закрываться Казахстан, потом Узбекистан, потом Кыргызстан в соответствии с тем, где этот вирус обнаружили раньше, заключил политолог.