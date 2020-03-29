Каждая из стран Кавказа по-своему переживает последствия пандемии коронавируса, под ударом которой оказался весь мир. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Директор Института Кавказа Александр Искандарян

«Введены элементы цензуры»: Искандарян об особенностях карантина в Армении © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

«В Грузии есть свои проблемы, так как эта страна в значительной степени играла транзитную роль, Грузия служит для транзита в востока на запад, из Азербайджана в Турцию, и с севера на юг, из России в Армению. Грузы, конечно, поступают, но сильно ограничено из-за коронавируса и кризиса, связанного с ним. Туризм и в Грузии, и в Армении довольно сильно страдает, потому что в странах, откуда идет туристический поток, тоже развивается кризис», — рассказал собеседник издания.

Насколько сильным окажется экономический ущерб для экономики этих стран, будет зависеть от того, как долго продлится панедемия коронавируса и связанный с ней мировой кризис.