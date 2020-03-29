Мир не в состоянии бороться с коронавирусом в силу того, то еще полностью не разрешена главная проблема конца ХХ века — это холодная война. Об этом рассказал венгерский политолог Ласло Кемени в интервью изданию Украина.ру

Ласло Кемени о коронавирусе, о смерти капитализма и о революции сознания © youtube.com

По его словам, дело не в том, какая страна вырастет до уровня США, и что Китай может или не может противостоять Америке, а в том, что нужно по-другому подойти к решению этих проблем.

Кроме того, указал политолог, мир переступил порог новой цивилизации постиндустриальной научно-технической революции, которая создаёт абсолютно новые условия. По его словам, в 2018 году средства искусственного интеллекта уже предсказали наступление коронавируса.

И страны, которые больше знают, которые впереди идут относительно вот этой новой цивилизации — Америка, Китай, Россия, — они должны были заявить об этом и подготовить к этому весь мир, заключил собеседник издания.