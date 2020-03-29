«Америка думала, что выиграла. Оказывается, что этого не может быть. Там же всё-таки договаривались о ничьей. И надо было так и вести себя. Настоящая ситуация как раз показывает, что не может быть одной страны, которая сможет руководить миром. Надо взаимодействовать», — подчеркнул эксперт.
По его словам, дело не в том, какая страна вырастет до уровня США, и что Китай может или не может противостоять Америке, а в том, что нужно по-другому подойти к решению этих проблем.
Кроме того, указал политолог, мир переступил порог новой цивилизации постиндустриальной научно-технической революции, которая создаёт абсолютно новые условия. По его словам, в 2018 году средства искусственного интеллекта уже предсказали наступление коронавируса.
И страны, которые больше знают, которые впереди идут относительно вот этой новой цивилизации — Америка, Китай, Россия, — они должны были заявить об этом и подготовить к этому весь мир, заключил собеседник издания.