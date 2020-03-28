По его словам, к падению может привести снижение мировых цен на нефть, поскольку которые обвалились в марте до минимальных значений за последние 17 лет, достигнув $24-27 за баррель, сделав тем самым нерентабельной добычу нефти в США.
«Нефтедобывающие компании консервируют скважины, останавливают добычу. Результат — существенное снижение потребления труб. Чтобы остаться на падающем рынке, важна конкурентная цена, но и здесь мы проигрываем — наша продукция облагается 32% пошлиной», — приводятся слова Храйбе в пресс-релизе компании.
Гендиректор также отметил, что низкие цены на нефть негативно влияют и на объемы потребления труб на Ближнем Востоке, многие потребители уже сообщают о переносе тендеров на более поздний срок, не подтверждая объемы во втором полугодии.
По его мнению, следует готовиться к сокращению потребления труб на внутреннем рынке, потому что «Укргаздобыча» свернула программу наращивания добычи газа 20/20, не выполнив контрактные обязательства даже по тендерам 2019 года.
Коронавирус, считает Храйбе, также может привести к снижению поставок, потому что большинство европейских автостроителей уже объявили о приостановке производства на неопределенное время.
На этом фоне ожидается снижение европейского ВВП, и как следствие — снижение потребления линейных труб, резюмировал он.