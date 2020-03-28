В металлургической компании «Интерпайп» Виктора Пинчука, которая специализируется на производстве труб и колёс для железнодорожного транспорта, ожидают сокращение производства и продаж во втором – третьем квартале 2020 года. Об этом 28 марта заявил генеральный директор предприятия Фади Храйбе

Пинчук уже не туз и не король, а в лучшем случае валет. Сам он ничего не решает – Бортник © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«Нефтедобывающие компании консервируют скважины, останавливают добычу. Результат — существенное снижение потребления труб. Чтобы остаться на падающем рынке, важна конкурентная цена, но и здесь мы проигрываем — наша продукция облагается 32% пошлиной», — приводятся слова Храйбе в пресс-релизе компании.

Гендиректор также отметил, что низкие цены на нефть негативно влияют и на объемы потребления труб на Ближнем Востоке, многие потребители уже сообщают о переносе тендеров на более поздний срок, не подтверждая объемы во втором полугодии. Холдинг Ахметова заболел коронавирусом и теперь отказывается платить по долгам © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

По его мнению, следует готовиться к сокращению потребления труб на внутреннем рынке, потому что «Укргаздобыча» свернула программу наращивания добычи газа 20/20, не выполнив контрактные обязательства даже по тендерам 2019 года.

Коронавирус, считает Храйбе, также может привести к снижению поставок, потому что большинство европейских автостроителей уже объявили о приостановке производства на неопределенное время.

На этом фоне ожидается снижение европейского ВВП, и как следствие — снижение потребления линейных труб, резюмировал он.