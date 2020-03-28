Второй этап медреформы на Украине начнется с 1 апреля, и пандемия коронавируса на ее ход не повлияет. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в интервью агентству «Интерфакс Украина» от 28 марта

Скоцик: Медицинская реформа ускорила вымирание украинцев © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк

При этом Радуцкий уточнил, что инфекционные больницы подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), но их просто будут финансировать по старому бюджету. Таким образом, уточнил парламентарий, нельзя говорить, что реформа вступит в силу без инфекционных больниц.

Второй этап — реформирования специализированной медицины в частности предусматривает изменение механизмов финансирования, которое будет осуществлять Национальная служба здоровья Украины.

С 1 апреля медучреждения будут получать деньги не за койкоместа, а за каждую предоставленную услугу.

По замыслу реформаторов, больницы смогут самостоятельно распоряжаться своими деньгами, составлять финансовый план, формировать зарплату медицинских работников и тому подобное.

Критики реформы при этом опасаются, что на Украине под видом «оптимизации» пройдет тотальное уничтожение всей системы здравоохранения и будет закрыто множество медицинских учреждений.