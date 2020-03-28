«Отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, — это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля», — сказал.
При этом Радуцкий уточнил, что инфекционные больницы подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), но их просто будут финансировать по старому бюджету. Таким образом, уточнил парламентарий, нельзя говорить, что реформа вступит в силу без инфекционных больниц.
Второй этап — реформирования специализированной медицины в частности предусматривает изменение механизмов финансирования, которое будет осуществлять Национальная служба здоровья Украины.
С 1 апреля медучреждения будут получать деньги не за койкоместа, а за каждую предоставленную услугу.
По замыслу реформаторов, больницы смогут самостоятельно распоряжаться своими деньгами, составлять финансовый план, формировать зарплату медицинских работников и тому подобное.
Критики реформы при этом опасаются, что на Украине под видом «оптимизации» пройдет тотальное уничтожение всей системы здравоохранения и будет закрыто множество медицинских учреждений.