Так, по его сведениям, стоимость лука увеличилась в два раза — до 23,25 гривны/кг (63 рубля).
«За последние две недели (с 12 марта) наибольшие изменения в цене понесли овощи, в частности, входящие в "борщевой набор"», — указал Мартыненко.
Так, по состоянию на 26 марта, указал аналитик капуста подорожала на 86% до 8,46 гривны/кг (22 рубля), морковь — на 48% до 8,1 гривны/кг, свекла — на 47% до 8,45 гривны/кг, картофель — на 39% до 16,8 гривны/кг (44 рубля).
Также выросли в цене гречневая крупа на 50% до 55,61 гривны за 800 г (151 рубль) и сахар — на 9% до 14,48 гривны/кг. (38 рублей).