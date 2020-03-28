С начала карантина на Украине резко выросли цены на овощи, причем в некоторых случаях подорожание достигло 100%. Об этом 28 марта сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Андрей Мартыненко в комментарии «Украинским новостям»

АМКУ возбудил дело против супермаркетов Киева из-за повышения цен на продукты © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

«За последние две недели (с 12 марта) наибольшие изменения в цене понесли овощи, в частности, входящие в "борщевой набор"», — указал Мартыненко.

Так, по состоянию на 26 марта, указал аналитик капуста подорожала на 86% до 8,46 гривны/кг (22 рубля), морковь — на 48% до 8,1 гривны/кг, свекла — на 47% до 8,45 гривны/кг, картофель — на 39% до 16,8 гривны/кг (44 рубля).

Также выросли в цене гречневая крупа на 50% до 55,61 гривны за 800 г (151 рубль) и сахар — на 9% до 14,48 гривны/кг. (38 рублей).