Политик отметил, что выступает против отслеживания перемещений людей даже в случае чрезвычайного положения.
«Но если в случае чрезвычайного положения правоохранителям предоставят право нарушать приватность человека таким образом, то технически мы к этому готовы», — подчеркнул Аваков.
Глава МВД также уточнил, что на сегодняшний день ресурсов Национальной полиции и Национальной гвардии достаточно для того, чтобы поддерживать порядок в стране.
По мнению экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, если из-за ситуации с коронавирусом в стране будет введен режим чрезвычайного положения, то он фактически приведет установлению авторитарного режима Авакова, которому будут помогать украинские националисты.