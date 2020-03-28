МВД Украины имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей для соблюдения карантина, однако на данный момент речи об этом не идет. Об этом 28 марта заявил министр иностранных дел страны Арсен Аваков в интервью изданию «Бабель»

Владимир Фесенко: Аваков — это украинский Собянин, но с очень серьезными поправками © Facebook Владимира Фесенко

«Но если в случае чрезвычайного положения правоохранителям предоставят право нарушать приватность человека таким образом, то технически мы к этому готовы», — подчеркнул Аваков.

Глава МВД также уточнил, что на сегодняшний день ресурсов Национальной полиции и Национальной гвардии достаточно для того, чтобы поддерживать порядок в стране.

По мнению экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, если из-за ситуации с коронавирусом в стране будет введен режим чрезвычайного положения, то он фактически приведет установлению авторитарного режима Авакова, которому будут помогать украинские националисты.