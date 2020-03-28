Ранее на сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО в Мариуполе, якобы из-за «постоянной угрозы и некорректного поведения» России.
Парламентарий отметил, что пока Украина продолжает взывать к НАТО с требованиями навредить России, именно Россия оказывает странам альянса реальную поддержку, о чем свидетельствует помощь Италии в борьбе с пандемией.
«Даже несмотря на признание Европой России страной-миротворцем, в соседнем государстве продолжаются подстрекательства с подленькими предлогами и обвинениями России в агрессии», — пояснил Козенко.
По его словам, НАТО сейчас и дальше будет уже не до Украины по многим причинам: от разногласий в идеологии до необходимости прекращения ее финансирования в условиях кризиса.
В ответ на это, политик предлагает создать на Украине более реальную петицию в поддержку бессрочного базирования Черноморского флота РФ как единственного гаранта мира и стабильности в регионе.