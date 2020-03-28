Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, которой эта страна подвержена помимо коронавируса. Об этом рассказал Госдумы Андрей Козенко 28 марта в комментарии РИА Новости

Корнилов выяснил, кого защищает НАТО во время эпидемии © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Парламентарий отметил, что пока Украина продолжает взывать к НАТО с требованиями навредить России, именно Россия оказывает странам альянса реальную поддержку, о чем свидетельствует помощь Италии в борьбе с пандемией.

«Даже несмотря на признание Европой России страной-миротворцем, в соседнем государстве продолжаются подстрекательства с подленькими предлогами и обвинениями России в агрессии», — пояснил Козенко.

По его словам, НАТО сейчас и дальше будет уже не до Украины по многим причинам: от разногласий в идеологии до необходимости прекращения ее финансирования в условиях кризиса.

В ответ на это, политик предлагает создать на Украине более реальную петицию в поддержку бессрочного базирования Черноморского флота РФ как единственного гаранта мира и стабильности в регионе.