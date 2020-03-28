В Тернопольской области заражение коронавирусом COVID-19 было зафиксировано еще у двух священников. Об этом 28 марта сообщает местное издание Politerno

Коронавирус добрался до Тернопольской области Украины: первым заболевшим стал священник © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Коронавирус не разбирает: болеют простые граждане, народные избранники, люди на высоких должностях. Объектами пандемии все чаще становятся священники, которые служат по своему призванию, требующему самоотдачи и неотступности от своей миссии», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что обязательным является своевременное доведение до прихожан сведений о том, что их священник инфицирован.

Наибольшее число случаев коронавируса в Тернопольской области было зафиксировано именно в Монастырисском районе. В числе 36 заболевших есть врачи, медсестры, священники, госслужащие, заведующая детским садом и один ребенок.