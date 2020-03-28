Ранее стало известно о заболевании настоятеля Украинской Грекокатолической церкви в селх Буряковка и Поповцы Залищицкого района, а также священника Лемковской церкви, расположенной в урочище Бичова Монастырисского района.
«Коронавирус не разбирает: болеют простые граждане, народные избранники, люди на высоких должностях. Объектами пандемии все чаще становятся священники, которые служат по своему призванию, требующему самоотдачи и неотступности от своей миссии», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что обязательным является своевременное доведение до прихожан сведений о том, что их священник инфицирован.
Наибольшее число случаев коронавируса в Тернопольской области было зафиксировано именно в Монастырисском районе. В числе 36 заболевших есть врачи, медсестры, священники, госслужащие, заведующая детским садом и один ребенок.