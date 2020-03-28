В ведомстве пояснили, что сначала человек получает SMS-сообщение якобы от Национального банка, в котором говорится о начислении ему единовременного пособия в связи с чрезвычайной ситуацией, а также указывается номера телефонов «для справок».
Получившие СМС звонят по указанным телефонам, но на самом деле они общаются не с представителями банка, а с аферистами, которые таким образом выманивают у граждан личные данные и списывают с карт деньги.
По данным пресс-службы, Нацбанк официально предостерегает и подчеркивает, что не начисляет и не выплачивает социальную помощь, а также не организует розыгрыши или лотереи.
Это уже не единственный способ мошенничества, который придумывается злоумышленниками в связи с пандемией. Ранее харьковский аферист пытался продать в интернете «израильское противоядие от коронавируса» за $100.