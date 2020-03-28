Правоохранительные органы Украины предупредили о новом виде мошенничества с банковскими карточками, когда злоумышленники спекулируют на доплатах по 1000 гривен для пенсионеров в связи с пандемией коронавируса. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области

Харьковский мошенник пытался продать в интернете «израильское противоядие от коронавируса» за $100 © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Получившие СМС звонят по указанным телефонам, но на самом деле они общаются не с представителями банка, а с аферистами, которые таким образом выманивают у граждан личные данные и списывают с карт деньги.

По данным пресс-службы, Нацбанк официально предостерегает и подчеркивает, что не начисляет и не выплачивает социальную помощь, а также не организует розыгрыши или лотереи.

Это уже не единственный способ мошенничества, который придумывается злоумышленниками в связи с пандемией. Ранее харьковский аферист пытался продать в интернете «израильское противоядие от коронавируса» за $100.