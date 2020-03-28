Крупнейший украинский частный энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова утверждает, что не будет платить по кредитам, и предупреждает кредиторов о реструктуризации долга из-за ситуации с коронавирусом Covid-19. Об этом 28 марта сообщает «Страна UA» со ссылкой на службу новостей Лондонской фондовой биржи

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«DTEK Energy предупреждает кредиторов, что не оплатит ни процентный купон 1 апреля 2020, ни проценты по банковскому долгу 31 марта 2020. Все дальнейшие выплаты будут осуществляться в соответствии с условиями реструктуризации долгов», — говорится в сообщении.

Причиной остановки выплат в ДТЭК называют обеспокоенность ситуацией с связи с пандемией, беспрецедентное ухудшение финансовых рынков, крах цен на товары, и совокупное влияние этих факторов на финансовое состояние и операции компании.

В Telegram-канале «Политика страны» в свою очередь отметили, что хотя ДТЭК не сильно страдает от последствий коронавируса (Электростанции и шахты никто на карантин не закрывает), в компании всё же решили принять меры по снижению долговой нагрузки в иностранной валюте.

По мнению авторов канала, это решение компании выглядит логично, учитывая возможную девальвацию гривны. Они отметили, что подобные шаги следовало бы предпринять самому государству Украина, которая вместо этого продолжает выплачивать огромные внешние долги.