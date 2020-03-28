Украинский президент Владимир Зеленский своим указом от 27 марта назначил генерала-лейтенанта Сергея Корнейчука начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

Перетасовал военных. Зеленский назначил новых начштаба и главнокомандующего ВСУ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Службу начинал в артиллерийском полку 10-ой танковой дивизии 3-ей армии Группы советских войск в Германии. После двух лет службы возглавил гаубичную артиллерийскую батарею. За отличное участие подразделения в военных учениях был награжден медалью «За боевые заслуги». Затем служил в Забайкальском военном округе.

После провозглашения независимости Украины вернулся домой, где его перевели в 97-ю механизированную бригаду, вскоре преобразованную в отдельную механизированную бригаду.

В 1996 году дивизион майора Корнейчука успешно провел полевой выход с боевой стрельбой, заняв первое место в ВСУ. За это его наградили медалью за «За безупречную службу» ІІІ степени.

Затем он с отличием закончил оперативно-тактический уровень Национальной академии обороны Украины и был назначен заместителем командира бригады в 26-ой артиллерийской дивизии.

В 2002-2003 годах командовал 359-ой артиллерийской бригадой 13-го армейского корпуса. С 2004 года — командир созданной на базе 26 артиллерийской дивизии 11-ой отдельной гвардейской артиллерийской бригады, начальник Тернопольского гарнизона.

В 2005 году был награжден орденом «Даниила Галицкого». В 2011 году — выпускник Национального университета обороны Украины, оперативно-стратегический уровень подготовки. В 2011 году стал «Человеком года» в Тернопольской области.

С ноября 2012-го — начальник штаба, первый заместитель командира 6-го армейского корпуса. С 2014 года по март 2015 года занимал пост начальника Вооружения ВСУ.

С 2015 по 2017 год — главный инспектор технического обеспечения. С апреля 2017 — первый заместитель главного инспектора Минобороны. В мае 2019 года указом президента Корнейчуку присвоено очередное звание генерал—лейтенанта.