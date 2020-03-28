Сергей Петрович Корнейчук родился 12 сентября 1965 года в поселке городского типа Оратов Винницкой области. В 1982 году поступил в Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище, где приобрел специальность артиллериста.
Службу начинал в артиллерийском полку 10-ой танковой дивизии 3-ей армии Группы советских войск в Германии. После двух лет службы возглавил гаубичную артиллерийскую батарею. За отличное участие подразделения в военных учениях был награжден медалью «За боевые заслуги». Затем служил в Забайкальском военном округе.
После провозглашения независимости Украины вернулся домой, где его перевели в 97-ю механизированную бригаду, вскоре преобразованную в отдельную механизированную бригаду.
В 1996 году дивизион майора Корнейчука успешно провел полевой выход с боевой стрельбой, заняв первое место в ВСУ. За это его наградили медалью за «За безупречную службу» ІІІ степени.
Затем он с отличием закончил оперативно-тактический уровень Национальной академии обороны Украины и был назначен заместителем командира бригады в 26-ой артиллерийской дивизии.
В 2002-2003 годах командовал 359-ой артиллерийской бригадой 13-го армейского корпуса. С 2004 года — командир созданной на базе 26 артиллерийской дивизии 11-ой отдельной гвардейской артиллерийской бригады, начальник Тернопольского гарнизона.
В 2005 году был награжден орденом «Даниила Галицкого». В 2011 году — выпускник Национального университета обороны Украины, оперативно-стратегический уровень подготовки. В 2011 году стал «Человеком года» в Тернопольской области.
С ноября 2012-го — начальник штаба, первый заместитель командира 6-го армейского корпуса. С 2014 года по март 2015 года занимал пост начальника Вооружения ВСУ.
С 2015 по 2017 год — главный инспектор технического обеспечения. С апреля 2017 — первый заместитель главного инспектора Минобороны. В мае 2019 года указом президента Корнейчуку присвоено очередное звание генерал—лейтенанта.