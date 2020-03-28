Лерос, по словам Бутусова, обвиняет в связях с коррупционерами и других известных представителей команды президента. Так, под подозрение попали его коллега по фракции Николай Тищенко и руководитель СБУ Иван Баканов.
Все это, как отметил Бутусов, Лерос озвучил публично. По мнению журналиста, внутри «Слуги народа» идет жесткая борьба «за доступ к уху президента».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Лероса с должности внештатного советника после того, как тот раскритиковал действия близких к президенту людей.
Указ об увольнении 20 марта появился на официальном сайте главы государства.
Накануне Лерос дал интервью изданию «Цензор.нет», в котором подверг критике подписание главой Офиса президента Андреем Ермаком документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут представители ДНР и ЛНР.
Также он критиковал инициативы внештатного советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея Сивохо по примирению с Донбассом.
Кроме того, депутат заявил о наличии в окружении Зеленского тех, кто его «подставляет».