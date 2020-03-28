Народный депутат Гео Лерос («Слуга народа») обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в коррупции и в предательстве национальных интересов. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook

Лерос, по словам Бутусова, обвиняет в связях с коррупционерами и других известных представителей команды президента. Так, под подозрение попали его коллега по фракции Николай Тищенко и руководитель СБУ Иван Баканов.

Все это, как отметил Бутусов, Лерос озвучил публично. По мнению журналиста, внутри «Слуги народа» идет жесткая борьба «за доступ к уху президента».

Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский уволил Лероса с должности внештатного советника после того, как тот раскритиковал действия близких к президенту людей.

Указ об увольнении 20 марта появился на официальном сайте главы государства.

Накануне Лерос дал интервью изданию «Цензор.нет», в котором подверг критике подписание главой Офиса президента Андреем Ермаком документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут представители ДНР и ЛНР.

Также он критиковал инициативы внештатного советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея Сивохо по примирению с Донбассом.

Кроме того, депутат заявил о наличии в окружении Зеленского тех, кто его «подставляет».