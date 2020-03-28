В частности, Зеленский освободил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба ВСУ и назначил на его места Сергея Корнейчука, который ранее был первым заместителем Хомчака.
«Назначить Корнейчука Сергея Павловича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», — сказано в документе.
Сам Хомчак указом президента стал главнокомандующим ВСУ. Кроме того, бывший командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев стал командующим Объединенными силами ВСУ.
Верховная Рада ранее приняла закон, в который разделяет полномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба, и лишает главу Генерального штаба статуса главнокомандующего Вооруженных сил.