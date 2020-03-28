Украинский президент Владимир Зеленский сделал ряд кадровых перестановок в руководстве Вооруженных Сил Украины. Соответствующие указы были опубликованы 27 марта на сайте главы государства

Карантин для ВСУ. Как болезни бьют по украинской армии © Facebook, General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Перейти в фотобанк Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба ВСУ и назначил на его места Сергея Корнейчука, который ранее был первым заместителем Хомчака.

«Назначить Корнейчука Сергея Павловича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», — сказано в документе.

Сам Хомчак указом президента стал главнокомандующим ВСУ. Кроме того, бывший командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев стал командующим Объединенными силами ВСУ.

Верховная Рада ранее приняла закон, в который разделяет полномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба, и лишает главу Генерального штаба статуса главнокомандующего Вооруженных сил.