«За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опроса о состоянии здоровья более 39 тыс. человек. Выявлены двое граждан Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено», — сообщили в ГПСУ.
Большинство украинцев пересекали границу пешком — более 22 тыс. человек. Днем ранее таких было 6,5 тыс.
В аэропорту «Борисполь» за сутки приняли 5,5 тысяч украинцев, вернувшихся в страну почти 30 рейсами.
Отмечается, что страну за это же время покинули 4,4 тыс. иностранцев