За 27 марта на Украину прибыло 37,3 тысячи граждан, это почти вдвое больше, чем в днем ранее, когда в страну въехали 18 тыс. человек, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) 28 марта Также сообщается, что за указанный период страну покинуло 12 тыс. человек

«За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опроса о состоянии здоровья более 39 тыс. человек. Выявлены двое граждан Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено», — сообщили в ГПСУ.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В аэропорту «Борисполь» за сутки приняли 5,5 тысяч украинцев, вернувшихся в страну почти 30 рейсами.

Отмечается, что страну за это же время покинули 4,4 тыс. иностранцев