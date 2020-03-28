Верховная Рада Украины не получала предложений о введении чрезвычайного положения (ЧП) в стране, которое нанесет мощный удар по украинской экономике. Об этом, как пишут украинские СМИ 28 марта, рассказали представители партии «Слуга народа»

Так, спикер парламента Дмитрий Разумков сказал, что предложение по вводу ЧПдолжно быть выдвинуто в Раду со стороны Кабинета министров Украины, и лишь тогда действующий президент может предложить такой закон для рассмотрения парламента.

«Предложения о введении чрезвычайного положения нет. Процедура чрезвычайного положения в этом случае следующая: если обычно это делает СНБО, делает предложение президенту, президент направляет указ в ВР. В этом случае это делает Кабинет министров, ведь это связано с эпидемиологической ситуацией в государстве», — заявил Разумков.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Егор Чернев отметил, что чрезвычайное положение стало бы еще более жестким испытанием для бизнеса, чем введенная чрезвычайная ситуация.

«С одной стороны, нам действительно нужно уменьшить контакты людей между собой. С другой, — нам надо все же удержать экономику. Мы понимаем, что карантин — это фактически остановка многих бизнесов, уменьшение поступлений в госбюджет, снижение доходов граждан. Должны быть компенсаторы. Поэтому вводить ЧП с еще более жесткими мерами пока нет необходимости. К тому же, официальные данные по заболеваемости у нас, все же, слава Богу, не так высоки и мы должны сделать все, чтобы они не росли», — заявил он.

Правительство Украины продлило карантин и ввело чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Решение предусматривает продолжение действия карантина с 3 до 24 апреля и режим чрезвычайной ситуации во всех регионах Украины сроком на 30 дней.