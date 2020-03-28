Состав прибыл на Киевский вокзал, проследовав по маршруту без остановок. Как уточнял представитель РЖД, в пути пассажиры прошли пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.
В субботу в 19:35 поезд N 905 с гражданами Украины отправится в обратном направлении и прибудет в Киев утром 29 марта. В поезде 18 вагонов и около 800 мест.
В России по состоянию на 28 марта зафиксировано 1264 случая заболевания, 4 случая смерти и 49 случаев выздоровления. На Украине лабораторно подтвержденных 311 случаев COVID-19, из них восемь смертельных, а 5 пациентов выздоровели.