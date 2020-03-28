Специальный поезд N 906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Киева в Москву. Об этом 28 марта сообщает РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В субботу в 19:35 поезд N 905 с гражданами Украины отправится в обратном направлении и прибудет в Киев утром 29 марта. В поезде 18 вагонов и около 800 мест.

В России по состоянию на 28 марта зафиксировано 1264 случая заболевания, 4 случая смерти и 49 случаев выздоровления. На Украине лабораторно подтвержденных 311 случаев COVID-19, из них восемь смертельных, а 5 пациентов выздоровели.