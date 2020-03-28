По словам Грау, встречи проводились с 24 по 26 марта в режиме видеоконференций.
«Я призываю стороны в конфликте отреагировать на призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша к глобальному прекращению огня в связи со вспышкой коронавируса, чтобы прекратить все военные действия», — заявила Грау.
Меры против коронавируса не должны усложнять доступ Специальной мониторинговой миссии (СММ) на всю территорию Украины, в том числе и в зону противостояния в Донбассе, добавила она.
Грау также отметила, что свободный переход линии соприкосновения важен международным гуманитарным организациям, таким, как Международный комитет Красного Креста.
На видеоконференции по безопасности обсуждали новые зоны разведения сил и средств, разминирование территорий, открытие новых контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения в Луганской области, подготовку к предстоящему обмену пленными.
В экономической рабочей группе говорили о проблемах водоснабжения в ДНР и ЛНР, а также о выплате пенсий.
В политической рабочей группе обсудили особый статус Донбасса, предусмотренный Минскими соглашениями.
Особо было отмечено, что проект Консультативного совета с участием представителей Украины, ДНР и ЛНР, вызвавший ранее негодование украинских националистов, обсуждался в «нормандском формате».