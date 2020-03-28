Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау подвела итог последних переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Ее слова приводит канал 112 Украина 28 марта

По словам Грау, встречи проводились с 24 по 26 марта в режиме видеоконференций.

«Я призываю стороны в конфликте отреагировать на призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша к глобальному прекращению огня в связи со вспышкой коронавируса, чтобы прекратить все военные действия», — заявила Грау.

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Грау также отметила, что свободный переход линии соприкосновения важен международным гуманитарным организациям, таким, как Международный комитет Красного Креста.

На видеоконференции по безопасности обсуждали новые зоны разведения сил и средств, разминирование территорий, открытие новых контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения в Луганской области, подготовку к предстоящему обмену пленными.

В экономической рабочей группе говорили о проблемах водоснабжения в ДНР и ЛНР, а также о выплате пенсий.

В политической рабочей группе обсудили особый статус Донбасса, предусмотренный Минскими соглашениями.

Особо было отмечено, что проект Консультативного совета с участием представителей Украины, ДНР и ЛНР, вызвавший ранее негодование украинских националистов, обсуждался в «нормандском формате».