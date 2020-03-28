«Все вдруг закрылись, и нам выживать надо, будто ты один в мире. Закрылись, а все друзьями рядились. Я всегда имел в виду, что рассчитывать надо на себя, если мы хотим быть суверенными и независимыми», — цитирует главу государства телеканал СТВ.
Лукашенко также считает, что президент РФ Владимир Путин объявил в России неделю выходных потому, что размер российской экономики позволяет принять такое решение.
«Но у них примерно 550 млрд золотовалютных резервов в Центробанке и примерно 120 млрд — Фонд национального благосостояния. И потом, кто на выходных? Труба-то работает, нефть и газ качается, пусть в два раза дешевле, но качается, а обратно идет валюта. У нас этого нет», — пояснил Лукашенко.
По состоянию на 28 марта в Белоруссии зафиксировано 94 случая заражения коронавирусной инфекцией, 32 случая выздоровления и ни одного случая смерти. При этом руководство страны не принимает жестких мер по борьбе с пандемией.