Если Белоруссия хочет быть суверенной и независимой, ей нужно рассчитывать только на себя. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко 27 марта во время общения с работниками ОАО «Белгипс», говоря о решении соседних стран закрыть границу из-за ситуации с коронавирусом

Комаровский рассказал, как Белоруссия доставила ему «эпидемиологический кайф» © Facebook Евгения Комаровского

Лукашенко также считает, что президент РФ Владимир Путин объявил в России неделю выходных потому, что размер российской экономики позволяет принять такое решение.

«Но у них примерно 550 млрд золотовалютных резервов в Центробанке и примерно 120 млрд — Фонд национального благосостояния. И потом, кто на выходных? Труба-то работает, нефть и газ качается, пусть в два раза дешевле, но качается, а обратно идет валюта. У нас этого нет», — пояснил Лукашенко.

По состоянию на 28 марта в Белоруссии зафиксировано 94 случая заражения коронавирусной инфекцией, 32 случая выздоровления и ни одного случая смерти. При этом руководство страны не принимает жестких мер по борьбе с пандемией.