Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау подвела итог последних переговоров по урегулированию донбасского конфликта, которые проводились с 24 по 26 марта в режиме видеоконференций. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба организации

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Экономическая рабочая группа сосредоточила свое внимание на вопросах водоснабжения в некоторых районах Донецкой и Луганской областей за линией соприкосновения, а также пенсионных выплатах.

Политическая рабочая группа обсудила аспекты, связанные с особым статусом Донбасса, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Участники также приняли к сведению тот факт, что проект Консультативного совета обсуждался в Нормандском формате.

«Я призываю стороны в конфликте отреагировать на призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша к глобальному прекращению огня в связи со вспышкой коронавируса, чтобы прекратить все военные действия», — заявила Грау.

Дипломат также отметила, что антикоронавирусные меры не должны создавать дополнительные препятствия для доступа СММ на все территории Украины, в частности в зону конфликта на Донбассе.

Беспрепятственное пересечение линии соприкосновения также важно для деятельности международных гуманитарных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста, подчеркнули в ОБСЕ.