В префектуре Токио отмечен очередной самой большой суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - свыше 50. Об этом 28 марта сообщает японский телеканал NHK

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Между тем, отмечает телеканал, по всей стране за сутки в общей сложности выявлены свыше 60 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число случаев, включая завезенные из-за рубежа, выросло в Японии до 1585.

Помимо них, 712 случаев выявлены у бывших пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, и общее число инфицированных в Японии составило 2297. Больше всего инфицированных приходится на Токио — 349 человек. На втором месте район Осаки — 176 человек, на третье остров Хоккайдо — 171.

От COVID-19 в Японии скончались 63 человека, включая 10 бывших пассажиров Diamond Princess. Общая численность населения страны составляет почти 125 млн человек.