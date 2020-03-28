Журналисты уточнили, что до сегодняшнего дня самое значительное увеличение масштабов заболевания составляло 40 случаев за сутки, после чего в течение трех дней подряд до 27 марта здесь были выявлены более 40 случаев.
Между тем, отмечает телеканал, по всей стране за сутки в общей сложности выявлены свыше 60 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число случаев, включая завезенные из-за рубежа, выросло в Японии до 1585.
Помимо них, 712 случаев выявлены у бывших пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, и общее число инфицированных в Японии составило 2297. Больше всего инфицированных приходится на Токио — 349 человек. На втором месте район Осаки — 176 человек, на третье остров Хоккайдо — 171.
От COVID-19 в Японии скончались 63 человека, включая 10 бывших пассажиров Diamond Princess. Общая численность населения страны составляет почти 125 млн человек.