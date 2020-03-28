Ситуация с коронавирусом может резко ухудшиться, и тогда возможно изменение тона российско-украинских отношений и обращение Киева за помощью к Москве. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем комментарии изданию «Взгляд»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Вадим Рабинович заявил, что Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, а также извиниться перед коммунистическим Китаем, который уже оказал ей помощь, за проводимую в стране декоммунизацию.

«Пока Украина, не дай бог, не войдет в режим Италии, представить себе обращение Зеленского за помощью к Путину невозможно. Что касается контактов на нижнем уровне, то они возможны», — рассуждает эксперт.

Несмотря на объявление России «страной-агрессором», указал политолог, Украина покупает уголь, проводит через свою территорию российские газ и нефть, поэтому вполне можно допустить, что какие-то непубличные контракты могут быть заключены.

При этом Погребинский подчеркнул, что если на следующей неделе ситуация на Украине может резко ухудшиться, то возможно изменение самого тона российско-украинских отношений, и образщение за помощью к Москве, и прекращение военных действий в Донбассе.

По его мнению, было бы хорошо, если бы из Москвы прозвучало предложение помочь Украине в случае соответствующей просьбы Киева, что упростило бы команде Зеленского принять необходимое решение.