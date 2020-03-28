Решение согласовано на условиях запрета продажи земли, состоящей в госсобственности и уменьшения разрешенного объема покупки земельного участка для физических и юридических лиц.
«Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц — это второй этап, который будет введен с 2024, — будет в 10000 (гектаров — Ред.). То есть первый этап — для физических лиц, для украинцев — 100 гектаров на человека», — приводит ресурс слова Зеленского.
Говоря о причинах такого решения, президент заявил, что принятие закона о рынке земли, а также «антиколомойского закона» о невозврате национализированного Приватбанка владельцам необходимо для получения кредита МВФ.
Ранее политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру сообщил, что без финансовых вливаний извне Украина уже летом будет неспособна выплачивать пенсии и выполнять другие социальные обязательства перед гражданами.