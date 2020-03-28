Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с депутатами Верховной Рады от «Слуги народа» добился поддержки скандального проекта закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщается на сайте президента Украины

Решение согласовано на условиях запрета продажи земли, состоящей в госсобственности и уменьшения разрешенного объема покупки земельного участка для физических и юридических лиц.

«Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц — это второй этап, который будет введен с 2024, — будет в 10000 (гектаров — Ред.). То есть первый этап — для физических лиц, для украинцев — 100 гектаров на человека», — приводит ресурс слова Зеленского.

МВФ предлагает Украине 8,8 млрд долларов за закон о рынке земли — Дубинский © Дубинский заявил, что принятие закона о рынке земли, а также «антиколомойского закона» о невозврате национализированного Приватбанка владельцам необходимо для получения кредита МВФ.

Ранее политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру сообщил, что без финансовых вливаний извне Украина уже летом будет неспособна выплачивать пенсии и выполнять другие социальные обязательства перед гражданами.