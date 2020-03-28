На Украине существует ежегодная практика перевода часов на летнее и зимнее время. Нынешний 2020 год не стал исключением, и в ночь с субботы, 28 марта, на воскресенье, 29 марта, украинцы переместят стрелки часов на один час вперед

Впервые переводить часы предложили в 1784 году. Это сделал посол США во Франции Бенджамин Франклин. Решение было принято с целью экономии свечей. А изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Уиллету.

Сегодня перевод часов, так же как и несколько веков назад, осуществляется главным образом для более эффективного использования светлого времени суток и экономии электроэнергии. Такую процедуру применяют во многих странах мира, подстраиваясь под изменение начала и окончания светового дня в разные сезоны.

Когда Украина переводит часы

На Украине практика перехода на летнее время применяется с 1981 года и регламентируется постановлением Кабмина №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года.

Согласно нему, датой перехода на летнее время — на один час вперед — ежегодно является последнее воскресенье марта. А на зимнее время стрелки часов переводятся в последнее воскресенье октября — на час назад.

Влияние на здоровье человека

При этом вокруг перевода часов постоянно ведутся дискуссии относительно влияния подобной практики на организм человека. Эксперты отмечают, что человеческий организм тяжело переносит переход на летнее время. Так, согласно данным ООН, количество обращений к медикам в связи с проблемами сердечно-сосудистой системы и проблемами со сном после перемещения стрелок увеличивается вдвое.

Украина стала ближе к России © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Попытки отменить перевод часов

Учитывая мнения медиков и энергетиков, утверждающих, что экономия ресурсов — это миф и сокращения потребления электроэнергии от перевода часов по факту не происходит, Европа предпринимала попытки отказаться от этой практики. Так, Европарламент решил отказаться от перевода стрелок часов с 1921 года, однако Германия выступила против.

Тем не менее, попытки не прекратились. Так, в 2018 году бывший тогда главой Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС намерены отказаться от перехода на зимнее и летнее время, который действует с 1996 года. Впоследствии было принято решение, что с 2021 года каждое государство-член ЕС сможет самостоятельно определять, переводить ли ему стрелки часов два раза в год.

На Украине также неоднократно намеревались отменить переход на летнее время. Это в свое время пытался сделать второй президент Украины Леонид Кучма, также были предприняты попытки в 2010 и 2011 годах, когда Россия перешла на летнее время. «Регионалам» даже удалось принять соответствующий законопроект, но шквал критики со стороны представителей Западного региона свел на нет эти усилия.

На сегодняшний день Украина по-прежнему переводит часы.