Когда 90% учеников старших классов на вопрос о своих дальнейших планах отвечают, что они уедут и никогда не вернутся в эти «чертовы страны», подчеркнул эксперт, говорить о привлекательности балтийских стран в качестве милого и уютного места жительства нельзя.
По его мнению, после истории с коронавирусом можно ставить вопрос, будет ли теперь с этой точки зрения привлекательна Западная Европа, включая Скандинавию или Юг вроде Италии.
«Все, что вы сказали, было применимо к этим макрорегионам. Швейцария не вызывала сомнений в чистых улицах, уюте и комфорте», — категоричен Носович.
Но теперь, когда швейцарцы, как и все остальные жители Евросоюза, штурмуют магазины, запасаются туалетной бумагой и не могут остановить пандемию, то этот привлекательный образ уже начал тускнеть, указал политолог.
Что касается образа Прибалтики, то он потускнел еще пять-шесть лет назад из-за проблем с экономикой и массовой миграции населения, заключил собеседник издания.