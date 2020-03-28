Имидж Эстонии, Латвии и Литвы как уютных стран, комфортных для проживания, тускнел все последние годы, не выдерживал критики и не соотносился с масштабом эмиграции ее жителей в Северную и Западную Европу. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики

Эксперт Носович: Из-за коронавируса и кризиса страны Прибалтики могут попросить помощи у Москвы © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

По его мнению, после истории с коронавирусом можно ставить вопрос, будет ли теперь с этой точки зрения привлекательна Западная Европа, включая Скандинавию или Юг вроде Италии.

«Все, что вы сказали, было применимо к этим макрорегионам. Швейцария не вызывала сомнений в чистых улицах, уюте и комфорте», — категоричен Носович.

Но теперь, когда швейцарцы, как и все остальные жители Евросоюза, штурмуют магазины, запасаются туалетной бумагой и не могут остановить пандемию, то этот привлекательный образ уже начал тускнеть, указал политолог.

Что касается образа Прибалтики, то он потускнел еще пять-шесть лет назад из-за проблем с экономикой и массовой миграции населения, заключил собеседник издания.