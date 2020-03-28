Если на Украине из-за коронавируса будет введено чрезвычайное положение, оно будет означать диктатуру главы МВД Арсена Авакова и усиление позиций донецкого олигарха Рината Ахметова, который находится с ним в союзнических отношениях. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царев: Введение чрезвычайного положения приведет к диктатуре Авакова © РИА Новости, Владимир Трефилов

Аваков, продолжил Царев, еще 22 марта выступил с планом выхода из кризиса, который похож на тот, который озвучивал депутат Александр Дубинский, неформальный спикер олигарха Игоря Коломойского: объявление дефолта, запрет вывоза валюты из страны, дополнительная эмиссия и введение ЧП.

Что касается экономики, то в таких условиях предприятия смогут продержаться несколько месяцев, а потом все рухнет и начнутся голодные бунты, заключил собеседник издания.