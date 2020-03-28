«Если оно будет введено, то будет означать фактически установление авторитарного режима Авакова, которому будут помогать украинские националисты. Это также будет означать еще большее усиление Ахметова, который находится в союзнических отношениях с Аваковым», — пояснил политик.
Аваков, продолжил Царев, еще 22 марта выступил с планом выхода из кризиса, который похож на тот, который озвучивал депутат Александр Дубинский, неформальный спикер олигарха Игоря Коломойского: объявление дефолта, запрет вывоза валюты из страны, дополнительная эмиссия и введение ЧП.
Что касается экономики, то в таких условиях предприятия смогут продержаться несколько месяцев, а потом все рухнет и начнутся голодные бунты, заключил собеседник издания.