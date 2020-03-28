Царев: Введение чрезвычайного положения приведет к диктатуре Авакова
Царев: Введение чрезвычайного положения приведет к диктатуре Авакова
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Если оно будет введено, то будет означать фактически установление авторитарного режима Авакова, которому будут помогать украинские националисты. Это также будет означать еще большее усиление Ахметова, который находится в союзнических отношениях с Аваковым», — пояснил политик.

Аваков, продолжил Царев, еще 22 марта выступил с планом выхода из кризиса, который похож на тот, который озвучивал депутат Александр Дубинский, неформальный спикер олигарха Игоря Коломойского: объявление дефолта, запрет вывоза валюты из страны, дополнительная эмиссия и введение ЧП.

Что касается экономики, то в таких условиях предприятия смогут продержаться несколько месяцев, а потом все рухнет и начнутся голодные бунты, заключил собеседник издания.

 