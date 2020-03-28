«Они понимают, что такая помощь была вызвана необходимостью. Слава Богу, если у России и Китая есть возможность помочь, это хорошо. Но есть, правда, СМИ, которые пребывают еще до сих пор на фронтах пропагандистской войны», — пояснил эксперт.
Но хотя эти СМИ недовольны тем, что Россия и Китай «влезли» в Европу, указал политолог, они вынуждены признать, что Европейский союз тут опоздал со своей помощью, и в общем дискуссия идет очень острая и опять очень болезненная.
Некоторые обвиняют Россию в том, что она ведет политику для ослабления ЕС, так что уровень эпидемии еще, видимо, не настолько высок, не настолько болезненен, чтобы заставить элиты посмотреть на Россию и Китай другим образом, заключил Рар.