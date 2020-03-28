В Германии по-разному относятся к тому, что Россия, Китай и Куба помогли Италии в борьбе с коронавирусом, но здравый смысл в этих оценках все же преобладает. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Рар: Немцы дисциплинированы и точно соблюдают карантин, поэтому успешны в борьбе с эпидемией © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Но хотя эти СМИ недовольны тем, что Россия и Китай «влезли» в Европу, указал политолог, они вынуждены признать, что Европейский союз тут опоздал со своей помощью, и в общем дискуссия идет очень острая и опять очень болезненная.

Некоторые обвиняют Россию в том, что она ведет политику для ослабления ЕС, так что уровень эпидемии еще, видимо, не настолько высок, не настолько болезненен, чтобы заставить элиты посмотреть на Россию и Китай другим образом, заключил Рар.