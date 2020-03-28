США не могут сдержать распространение коронавируса из-за своей федеральной системы, когда многие решения по борьбе с пандемией были отданы на откуп федеральным губернаторам. Об этом рассказал американист Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру

Межуев: в истории с коронавирусом Трамп напоминает Ельцина после 1991 года © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Потому что была традиция, что с подобного рода бедствиями принято работать на уровне штатов. Отчасти по этой причине вирус пропустили, очень поздно осознали, с чем имеют дело», — пояснил Межуев.

По его словам, сначала власти думали, что удастся купировать ситуацию, как в Германии, а потом оказалось, что США приближаются к итальянской ситуации, в Нью-Йорке, по крайней мере.

Причина состоит в недостаточном и несвоевременном принятии необходимых мер и инерции государственного аппарата, когда нужно было принимать быстрые решения, а Трамп это сделать не успел, заключил собеседник издания.