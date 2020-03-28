Каждый из губернаторов, продолжил эксперт, начал принимать собственные решения, причем из них наиболее эффективно сейчас работает губернатор штата Нью-Йорк, но тем не менее каких-то общих единых мер не было принято.
«Потому что была традиция, что с подобного рода бедствиями принято работать на уровне штатов. Отчасти по этой причине вирус пропустили, очень поздно осознали, с чем имеют дело», — пояснил Межуев.
По его словам, сначала власти думали, что удастся купировать ситуацию, как в Германии, а потом оказалось, что США приближаются к итальянской ситуации, в Нью-Йорке, по крайней мере.
Причина состоит в недостаточном и несвоевременном принятии необходимых мер и инерции государственного аппарата, когда нужно было принимать быстрые решения, а Трамп это сделать не успел, заключил собеседник издания.