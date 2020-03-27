Эти автомобили должны разгрузить городские морги, если количество погибших будет слишком большим.
«Мы переживаем кризис здравоохранения, город объявил режим чрезвычайной ситуации», — цитирует РИА Новости официального представителя властей города Аджу Ворси-Дэйвис.
По ее словам, тенты и грузовики смогут вместить порядка 3,5 тысячи трупов.
Кроме того, хранить тела жертв коронавируса власти собираются в специальных палатках.
Как сообщалось ранее, США вышли на первое место в мире по количеству инфицированных COVID-19. Их число превысило 81 тысячу.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что рост числа заболевших связан с хорошо поставленной системой тестирования в США.