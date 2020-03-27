Вывозить тела умерших от коронавируса в Нью-Йорке будут специальные грузовики-холодильники. Об этом 27 марта сообщает New York Daily News

Эти автомобили должны разгрузить городские морги, если количество погибших будет слишком большим.

«Мы переживаем кризис здравоохранения, город объявил режим чрезвычайной ситуации», — цитирует РИА Новости официального представителя властей города Аджу Ворси-Дэйвис.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 27 марта

Кроме того, хранить тела жертв коронавируса власти собираются в специальных палатках.

Как сообщалось ранее, США вышли на первое место в мире по количеству инфицированных COVID-19. Их число превысило 81 тысячу.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что рост числа заболевших связан с хорошо поставленной системой тестирования в США.